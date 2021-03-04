На сайте Российской государственной библиотеки продолжается цикл публикаций «Экскурсоводы Ленинки рассказывают» . Сегодня главный библиотекарь Центра по исследованию проблем развития библиотек в информационном обществе РГБ Юлия Алиева знакомит читателей с книгами Николая Агнивцева.



Книгохранилище Российской государственной библиотеки. Фото: Мария Говтвань, РГБ

Книгохранилище Российской государственной библиотеки — уникальный объект обзорных экскурсий по главному зданию, где гостям экскурсионных программ рассказывают об архитектурных и инженерных секретах ХХ века и современных технологиях, демонстрируют книжные собрания и отдельные книги. Скромность библиотечных корешков созвучна фасаду здания главного книгохранилища страны. Его строили с целью сохранить для будущих поколений наследие великой русской и мировой книжной культуры.

Архитекторам и проектировщикам удалось решить сложнейшую задачу — разместить на Ваганьковском холме огромный корпус книгохранилища так, что его назвали «потерянным». В годы Великой Отечественной войны неприметный с воздуха гигант «прятал» на своей крыше зенитную установку, а внутри — фонд из исторического здания Дома Пашкова.



Зенитное орудие на крыше библиотеки имени Ленина. Фото. Источник

Книгохранилище в наши дни по-прежнему продолжает беречь мировое культурное наследие. Девятнадцать ярусов вмещают в себя около тридцати трёх миллионов единиц хранения, сотни километров книжных полок, оборудование. Хватает места и для сотрудников, и для гостей библиотеки.

Современные экскурсанты обращают внимание на неприметную внешне, но очень любопытную детскую книгу со стихами Николая Яковлевича Агнивцева (1888—1932) под названием «Твои наркомы у тебя дома» . Книга была выпущена в 1926 году издательством «Октябрёнок» и проиллюстрирована шаржами Константина Ротова и Константина Елисеева. В молодой Стране Советов идеологическому воспитанию подрастающего поколения уделялось первостепенное внимание. Книга Николая Агнивцева была призвана разъяснить ребёнку, какие функции выполняют народные комиссары, заменившие собой царских министров.

Агнивцев, Николай Яковлевич. Твои наркомы у тебя дома. Ссылка

Агнивцев, Николай Яковлевич. Твои наркомы у тебя дома. Ссылка

Агнивцев, Николай Яковлевич. Твои наркомы у тебя дома. Ссылка

Агнивцев, Николай Яковлевич. Твои наркомы у тебя дома. Ссылка

Агнивцев, Николай Яковлевич. Твои наркомы у тебя дома. Ссылка

Агнивцев, Николай Яковлевич. Твои наркомы у тебя дома. Ссылка

Агнивцев, Николай Яковлевич. Твои наркомы у тебя дома. Ссылка

На экскурсиях взрослые и дети с удовольствием читают вслух забавные четверостишия, пытаясь вспомнить, кто именно изображён на каждой иллюстрации. Николай Агнивцев создал около двадцати детских книжек. Последний сборник под названием «От пудры до грузовика» он издал в 1926 году.

О судьбе рано ушедшего писателя и поэта Николая Агнивцева известно не так много. Он был сыном известного юриста, объездил с отцом Дальний Восток. Его гимназические годы прошли в Благовещенске, затем он поступил в университет в Петербурге, но бросил его, увлёкшись сочинительством и театром. Его жизнь была полна скитаний, его стихи звучали с эстрадных сцен, хотя исполнители часто не знали имени автора.

Агнивцев, Николай Яковлевич. Мои песенки. — Берлин : Литература, 1921. Ссылка

Агнивцев, Николай Яковлевич. Мои песенки. — Берлин : Литература, 1921. Ссылка

Агнивцев, Николай Яковлевич. Мои песенки. — Берлин : Литература, 1921. Ссылка

Сборник поэта «Мои песенки» , изданный в ноябре 1921 года в Берлине, имеет шутливую подпись: «Всем, сценически обокравшим меня, стоически посвящаю». Книга стихотворений «Блистательный Санкт-Петербург» посвящена городу, который поэт боготворил. Сборник был издан в Берлине в 1923 году, репринтная копия московского издательства «Книга» тиражом 50 000 экземпляров была распродана за короткий срок полностью.

Писатель Леонид Борисов в воспоминаниях «За круглым столом прошлого» посвятил Николаю Агнивцеву несколько страниц. Он писал: «Стихи Агнивцева отличались от других „лица необщим выраженьем“: они коротки, легко запоминались, остроумие в них сочеталось с афористичностью, порядка, так сказать, домашнего: он не решал проблем, был далёк от злободневности, но пульс чего-то сегодняшнего, что пришло из вчера и, наверное, останется в завтра, всегда был ощутим в его лёгких воздушных ямбах и как бы летящих куда-то хореях».