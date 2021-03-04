Твои наркомы у тебя дома
На сайте Российской государственной библиотеки продолжается цикл публикаций «Экскурсоводы Ленинки рассказывают» . Сегодня главный библиотекарь Центра по исследованию проблем развития библиотек в информационном обществе РГБ Юлия Алиева знакомит читателей с книгами Николая Агнивцева.
Книгохранилище Российской государственной библиотеки — уникальный объект обзорных экскурсий по главному зданию, где гостям экскурсионных программ рассказывают об архитектурных и инженерных секретах ХХ века и современных технологиях, демонстрируют книжные собрания и отдельные книги. Скромность библиотечных корешков созвучна фасаду здания главного книгохранилища страны. Его строили с целью сохранить для будущих поколений наследие великой русской и мировой книжной культуры.
Архитекторам и проектировщикам удалось решить сложнейшую задачу — разместить на Ваганьковском холме огромный корпус книгохранилища так, что его назвали «потерянным». В годы Великой Отечественной войны неприметный с воздуха гигант «прятал» на своей крыше зенитную установку, а внутри — фонд из исторического здания Дома Пашкова.
Книгохранилище в наши дни по-прежнему продолжает беречь мировое культурное наследие. Девятнадцать ярусов вмещают в себя около тридцати трёх миллионов единиц хранения, сотни километров книжных полок, оборудование. Хватает места и для сотрудников, и для гостей библиотеки.
Современные экскурсанты обращают внимание на неприметную внешне, но очень любопытную детскую книгу со стихами Николая Яковлевича Агнивцева (1888—1932) под названием «Твои наркомы у тебя дома» . Книга была выпущена в 1926 году издательством «Октябрёнок» и проиллюстрирована шаржами Константина Ротова и Константина Елисеева. В молодой Стране Советов идеологическому воспитанию подрастающего поколения уделялось первостепенное внимание. Книга Николая Агнивцева была призвана разъяснить ребёнку, какие функции выполняют народные комиссары, заменившие собой царских министров.
На экскурсиях взрослые и дети с удовольствием читают вслух забавные четверостишия, пытаясь вспомнить, кто именно изображён на каждой иллюстрации. Николай Агнивцев создал около двадцати детских книжек. Последний сборник под названием «От пудры до грузовика» он издал в 1926 году.
О судьбе рано ушедшего писателя и поэта Николая Агнивцева известно не так много. Он был сыном известного юриста, объездил с отцом Дальний Восток. Его гимназические годы прошли в Благовещенске, затем он поступил в университет в Петербурге, но бросил его, увлёкшись сочинительством и театром. Его жизнь была полна скитаний, его стихи звучали с эстрадных сцен, хотя исполнители часто не знали имени автора.
Сборник поэта «Мои песенки» , изданный в ноябре 1921 года в Берлине, имеет шутливую подпись: «Всем, сценически обокравшим меня, стоически посвящаю». Книга стихотворений «Блистательный Санкт-Петербург» посвящена городу, который поэт боготворил. Сборник был издан в Берлине в 1923 году, репринтная копия московского издательства «Книга» тиражом 50 000 экземпляров была распродана за короткий срок полностью.
Писатель Леонид Борисов в воспоминаниях «За круглым столом прошлого» посвятил Николаю Агнивцеву несколько страниц. Он писал: «Стихи Агнивцева отличались от других „лица необщим выраженьем“: они коротки, легко запоминались, остроумие в них сочеталось с афористичностью, порядка, так сказать, домашнего: он не решал проблем, был далёк от злободневности, но пульс чего-то сегодняшнего, что пришло из вчера и, наверное, останется в завтра, всегда был ощутим в его лёгких воздушных ямбах и как бы летящих куда-то хореях».