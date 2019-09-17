Уважаемые читатели!

30 декабря, в понедельник, Российская государственная библиотека работает по обычному графику. С 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года библиотека закрыта.

График работы Ивановского зала в праздничные дни:

30 декабря, 3—5 и 8 января — с 11:00 до 20:00;

с 31 декабря по 2 января и 6 — 7 января — выходные дни.