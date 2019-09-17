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Новости
Фонды Российской государственной библиотеки постоянно пополняются изданиями по различным отраслям знаний. Специалисты зала новых поступлений РГБ отобрали самые интересные на их взгляд издания, поступившие в библиотеку в декабре 2019 года. Аннотации к книжным новинкам цитируются по этим изданиям.
17 декабря в рамках фестиваля венгерской графики «illúzió» состоится лекция Мартона Ороса, доктора философии, директора Музея Вазарели и главного куратора коллекции фотографии и медиаискусств в Музее изобразительных искусств Будапешта. Лекция посвящена гению Виктора Вазарели и рождению
Уважаемые читатели!
30 декабря, в понедельник, Российская государственная библиотека работает по обычному графику. С 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года библиотека закрыта.
График работы Ивановского зала в праздничные дни:
30 декабря, 3—5 и 8 января — с 11:00 до 20:00;
с 31 декабря по 2 января и 6 — 7 января — выходные дни.
В связи с проведением ремонтных работ в Химкинском комплексе РГБ в читальных залах отделов газет и диссертаций возможно временное ограничение в выдаче изданий из фондов. Услуга выдачи в читальные залы изданий основного хранения, размещенных в Химкинском комплексе, в том числе доставка в читальные залы на Воздвиженке, временно не производится.
По техническим причинам портал Управления дополнительного обслуживания работает в ограниченном режиме. Информация о приёме заказов — на udo.rsl.ru.
Читальный зал РГБ в Еврейском музее и центре толерантности временно закрыт для посетителей в связи с ремонтом помещений Музея.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
Афиша выставок, лекций, конференций, концертов, экскурсий, тренингов для читателей и других мероприятий, проходящих в РГБ.
Экспозиции Российской государственной библиотеки, перенесённые в виртуальное пространство.
Совет по защите диссертаций на соискание учёных степеней кандидата наук и доктора наук при РГБ действует с 2001 года.