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Новости

18.12.2019 Подписано соглашение между РГБ и КХЛ
17.12.2019 Начал работу фестиваль графики «illúzió»
16.12.2019 Мастер буквы

Уважаемые читатели!

30 декабря, в понедельник, Российская государственная библиотека работает по обычному графику. С 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года библиотека закрыта.

График работы Ивановского зала в праздничные дни:
30 декабря, 3—5 и 8 января — с 11:00 до 20:00;
с 31 декабря по 2 января и 6 — 7 января — выходные дни.

В связи с проведением ремонтных работ в Химкинском комплексе РГБ в читальных залах отделов газет и диссертаций возможно временное ограничение в выдаче изданий из фондов. Услуга выдачи в читальные залы изданий основного хранения, размещенных в Химкинском комплексе, в том числе доставка в читальные залы на Воздвиженке, временно не производится.

По техническим причинам портал Управления дополнительного обслуживания работает в ограниченном режиме. Информация о приёме заказов — на udo.rsl.ru.

Читальный зал РГБ в Еврейском музее и центре толерантности временно закрыт для посетителей в связи с ремонтом помещений Музея.

Приносим извинения за доставленные неудобства.

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ

Афиша выставок, лекций, конференций, концертов, экскурсий, тренингов для читателей и других мероприятий, проходящих в РГБ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ Открыта регистрация на конференции 2019 и 2020 года
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ И ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ Типовой лицензионный договор. Формирование полнотекстового библиотечного ресурса
ПРОЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «Специалист по реставрации архивных, библиотечных материалов и произведений графики»
ЭКСКУРСИИ ПО РГБ Групповые и индивидуальные экскурсии по зданиям и фондам РГБ
ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

Экспозиции Российской государственной библиотеки, перенесённые в виртуальное пространство.

КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЕНИНКА» Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность
МАГАЗИН СПИСАННЫХ ИЗДАНИЙ Уникальная возможность приобрести книги, списанные из фондов РГБ. Для приобретения доступно более 6000 изданий.
ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПРИ РГБ

Совет по защите диссертаций на соискание учёных степеней кандидата наук и доктора наук при РГБ действует с 2001 года.

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ И ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ Бесплатная информационно-правовая поддержка по всем юридическим вопросам для посетителей центра.
РГБ В РИНЦ Публикационная активность по наукометрическим данным
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ЗА 2018 ГОД
СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ЗА 2018 ГОД
 
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